Başkan Biçer minik öğrencilere hijyenik maske dağıttı

Kütahya'nın Simav İlçe Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede bulunan okul öncesi kurumlardaki öğrencilere hijyenik maske dağıttı.

Başkan Biçer, pandemi tedbirleri kapsamında ilçedeki yüz yüze eğitim gören anasınıfı öğrencileri ziyaret ettiklerini belirterek, “İlçemizdeki ilkokulların bünyesinde bulunan anasınıflarını ziyaret ederek, minik öğrencilerimize hijyenik maske hediye ettik. Çocuklarımızla görüştükten sonra, öğretmenlerimizle sohbet ettik, bizlerden istek ve taleplerini dinledik” dedi.