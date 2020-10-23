Başkan Biçer, muhtarlar ve gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Karşıyaka seyir terası tesislerinde verilen kahvaltıda, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, gazeteciler ve mahalle muhtarları hazır bulundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer kalkınmanın yerelden başladığını belirterek, muhtarların sosyal bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti. Başkan Biçer “ İlçemizde hizmetlerin planlamasına destek olan muhtarlarımız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Simav'a hizmet eden gazetecilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Simav için hizmet eden muhtarlarımıza ve gazetecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, muhtarların toplumun nabzı olduğunu belirtti. Kaymakam Halim “Kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.