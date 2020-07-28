Başkan Biçer: "Muhtarlarımızdan proje bekliyoruz"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 18 mahalle muhtarının katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile belediye birim müdürlerinin katıldığı toplantı, Yeni Mahalle Hastane Parkı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Biçer, “Mahalle muhtarlarımız, hizmet açısından yapılması planlanan çalışmalar için isteklerini bildirdiler. Belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesinde, öncelikli olanların projelendirilmesi gerektiğini belirttik. Gerekli olan hizmetlerimizi planlıyoruz. Mahalle Muhtarlarımızın, projeleriyle katılımları, hizmetlerin gerçekleşmesinde önem arz etmektedir" dedi.