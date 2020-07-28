İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Biçer: "Muhtarlarımızdan proje bekliyoruz"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 18 mahalle muhtarının katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 18 mahalle muhtarının katıldığı bir istişare toplantısı yapıldı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile belediye birim müdürlerinin katıldığı toplantı, Yeni Mahalle Hastane Parkı'nda gerçekleştirildi.


Başkan Biçer, “Mahalle muhtarlarımız, hizmet açısından yapılması planlanan çalışmalar için isteklerini bildirdiler. Belediye hizmetlerinin hayata geçirilmesinde, öncelikli olanların projelendirilmesi gerektiğini belirttik. Gerekli olan hizmetlerimizi planlıyoruz. Mahalle Muhtarlarımızın, projeleriyle katılımları, hizmetlerin gerçekleşmesinde önem arz etmektedir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.