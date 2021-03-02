İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Biçer, öğrencilerle buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) esnaf ve vatandaşlarla, belirli dönemlerde bir araya gelen Başkan Biçer, bu kez ilçede eğitim veren Anaokullarını ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) esnaf ve vatandaşlarla, belirli dönemlerde bir araya gelen Başkan Biçer, bu kez ilçede eğitim veren Anaokullarını ziyaret etti.


Eflatun Anaokulu, Gülizar Eren Anaokulu ve Hayalim Oyun Evi'ni ziyaret eden Başkan Biçer minik öğrencilere maske dağıttı. Simav Belediye Başkanlığı olarak eğitime her zaman öncelikli olarak önem verdiklerini hatırlatan Biçer, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.