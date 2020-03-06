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Başkan Biçer pazar esnafını ziyaret etti

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, pazar esnafını ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, pazar esnafını ziyaret etti. Esnafların istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Biçer, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etme fırsatı buldu.


Başkan Biçer, pazar esnafını ziyaret ederek fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti. Biçer “ Simav'da halka açık yapacağımız istişare toplantısı öncesinde pazar esnafıyla bir araya geldik. Esnaflarımızın önerilerini ve şikayetlerini dinledik. İlçemiz için yapacağımız çalışmaları ve yatırımları anlattık. Esnaflarımızın tespit ettiği hususları not aldık. Sahada yaptığımız ziyaretlerimizde, hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bize öneri ve eleştiride bulunan tüm esnaflarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Simav'a hizmet için esnaflarımızla el ele vererek, çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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