Başkan Biçer: "Simav hak ettiği güzelliğe kavuşacak"

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan 'Kent güzelliği projesi' devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Azerbaycan Caddesinden başlatılan cadde ve sokaklardaki iyileştirme çalışmalarının, Kışla Caddesi'ndeki prestij projesiyle devam ettiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, ilçe merkezindeki ana arterlerden başlayıp, tüm cadde ve sokakları, daha kullanılabilir duruma getireceklerini belirtti. Biçer, “Termal kent Simav'da, bu güne kadar yapılması istenen tüm hizmetleri mahalle muhtarlarımızla istişare ederek tespit ediyoruz. Belediye gelirlerimizi ve tasarruflarımızı ilçemizin güzelleştirilmesi için seferber edeceğiz. Simav hak ettiği hizmetlere ve güzelliğe kavuşacak” diye konuştu.