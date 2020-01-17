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Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tekstil atölyelerinde çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, üretime katkıda bulunan tekstil çalışanlarının istek ve önerilerini dinledi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki tekstil atölyelerinde çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, üretime katkıda bulunan tekstil çalışanlarının istek ve önerilerini dinledi.


Tekstil çalışanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Biçer “ Kadın çalışanlarımız tekstilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. İlçemizden ve köylerden tekstilde çalışmak için gelen vatandaşlarımıza, iş imkanı sağlayan işverenlere teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile, üretime katkıda bulunan siz tekstil çalışanlarının her zaman yanınızda olacağız” dedi.


ERK Group Genel Müdürü Ercan Göl, Avrupa standartlarına uygun olarak dünya markası ürünlerin üretimini yaptıklarını belirterek, Başkan Biçer'in ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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