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Başkan Biçer: “Yağmur suyu revize hatları ile su baskınlarını önleyeceğiz”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yoğun yağışlarda su baskınlarına maruz kalan Fatih Mahallesi’nde yağmur suyu revize hat çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yoğun yağışlarda su baskınlarına maruz kalan Fatih Mahallesi'nde yağmur suyu revize hat çalışmalarının başladığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, alt yapı çalışmaları ile kış aylarına hazırlık yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Biçer, ”Hisarardı, Fatih ve 101 Evler Mahallelerimizde yapılmakta olan taş döşeme ve kaldırım yapım çalışmaları ile Fatih Mahallesi'nin yoğun yağışlarda kronikleşmiş yağmur suyu taşkınlarını önlemek için, yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Yağmur suyu revize hat çalışmaları ile vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidereceğiz” dedi.

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