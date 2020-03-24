Başkan Biçer'den ‘Evinizde kalın' çağrısı

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, belediyenin tüm birimleriyle Korona virüs tedbirleri için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Simav Belediyesi'nin Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı tedbirler ve denetimlere, her geçen gün yenisin eklendiği belirtildi.

Biçer, vatandaşlara ‘Evinizde Kalın' çağrısında bulundu. Başkan Biçer, “Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan emirler doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu anda birinci kural evimizde kalmamızdır. Çok önemli bir işimiz olmadıkça lütfen evimizden çıkmayalım. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın bu kuralı ihlal etmemesine özen gösteriyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz yaptıkları denetimlerin yanı sıra, alınan ihbarları yerinde değerlendiriyor. Evinden çıkmayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için destek oluyoruz. İlçemizin ana arterlerinden başlayıp tüm cadde ve sokaklarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye hizmetlerimiz, halk sağlığının ön planda tutulduğu genelgeler doğrultusunda kesintisiz devam edecek. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın ve ilçemize yurt dışından gelen hemşerilerimizin göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için, Simav ilçesi olarak evimizde kalmaya devam edelim” diye konuştu.