Başkan Biçer'den panayır esnafı ziyareti

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, panayır esnafını ziyaret etti. Bu yıl 87'incisi düzenlenen Simav turizm ve ticaret panayırında faaliyet gösteren esnaflar Başkan Biçer'le sohbet ederek istek ve önerilerini iletti.

Başkan Biçer, Simav esnafı ve ilçe dışından gelen esnafların huzur ve rahatı için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Biçer “ İlçemizde her geçen yıl daha da modernleşerek gelişen panayırımızda, ticari faaliyet gösteren değerli esnaflarımızın dertlerini ve sıkıntılarını dinliyoruz, çözüm için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her zaman birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimizden gelen isteklerin yerine getirilmesi öncelikli görevimiz. Gelecek yıl düzenlenecek olan panayırda yapılması önerilen teklifleri de kayıt altına alıyoruz. Simav Belediye Başkanlığı olarak, imkanlar ölçüsünde istekleri yerine getirmeye çalışacağız. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Panayır esnafı, ziyaretlerinden dolayı Başkan Biçer'e teşekkür ettiler.