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Başkan Biçer'den Simav Fen Lisesi'ne tebrik ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesi Belediye Başkanı Adil Biçer, 2019 YKS sonuçlarına göre büyük başarı elde eden Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesi Belediye Başkanı Adil Biçer, 2019 YKS sonuçlarına göre büyük başarı elde eden Fen Lisesi'ni ziyaret etti.


Başkan Biçer, Simav Fen Lisesi idareci ve öğretmenlerini tebrik ederek, gelecek yıllarda bu başarılarının devam etmesini diledi. Biçer, “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarına göre, 19 tıp fakültesi, 5 diş hekimliği fakültesi, 2 eczacılık fakültesi, 19 mühendislik fakültesi, 14 sağlık bilimleri fakültesi, 3 veterinerlik fakültesi, 4 mimarlık fakültesi ve 2 hukuk fakültesi öğrencisi çıkartan Simav Fen Lisesi ilçemizin yüz akı olmuştur. Emeği geçen idareci, öğretmen ve velileri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Simav Belediye Başkanlığı olarak, eğitim ve eğitimcinin yanındayız” dedi.

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