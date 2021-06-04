Başkan Biçer'den spora destek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ve asker adayı olan gençlerin hazırlık spor parkuruna, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından fotoselli elektronik kronometre ölçüm cihazı temin edildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, spora ve sporcuya her zaman destek olacağını belirtti. Başkan Biçer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduk. Pandemi sonrası normal hayata döndüğümüzde de desteğimizi sürdüreceğiz. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün gayretli çalışmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, fotoselli elektronik kronometre ölçüm cihazı alımı ve spora desteklerinden dolayı, Başkan Biçer'e teşekkür etti.