Başkan Biçer'e Kırgız öğrencilerden Manas hediyesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırgızistan, Çin ve Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Başkan Biçer'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette Başkan Biçer, Simav'ın tarihi hakkında bilgiler verdi. Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, Belediye Başkanı Biçer'e başarı dilekleriyle birlikte Manas destanı anısına getirdikleri hediyeyi takdim ettiler.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Kırgızistan, Çin ve Bulgaristan'dan gelen öğrenci ve rehber öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Simav halısı ve kestane rüyası kolonyası hediye etti..

Kırgızistan öğrenci grubu rehber öğretmeni Olga, tercümanın yardımıyla “ Manas, tüm Kırgızların kabul ettiği ve kutsallık atfettiği bir çok değerin aynasıdır. İkinci defa geldiğimiz Simav'ın Belediye Başkanına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.