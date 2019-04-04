Başkan Bilal Demirci mazbatasını aldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Belediye Başkanı seçilen Ak Parti adayı Bilal Demirci, Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emine Kansuz’un elinden aldı.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Belediye Başkanı seçilen Ak Parti adayı Bilal Demirci, Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emine Kansuz'un elinden aldı.
Simav Adliye sarayında düzenlenen törende, Pazarlar Belediye Başkanlığı'na Ak Parti'den aday olup, kullanılan oyların yüzde 73'ünü alarak Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Pazarlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emine Kansuz, Seçilen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Belediye Meclisi Üyelerine görevlerinde başarılar diledi.