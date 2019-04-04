Başkan Çalışkan, 5 yılda oy oranını yüzde 10 arttırdı

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Çalışkan, aldığı 2 bin 33 oyla 5 yıl önce yüzde 50.95 olan oy oranını 10 puan arttırarak yüzde 60.96'ya yükseltti.

2014 yerel seçimlerinde yüzde 50.95, oy alarak seçildiği günden bu güne yaptığı hizmetlerle halkın takdirini toplayan AK Partili Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, son yerel seçimlerde oy oranını 10 puan arttırarak yüzde 60.96'ya yükseltti ve Kütahya ilçeleri arasında oy oranı en yüksek Pazarlar ilçesinden sonra ikinci ilçe oldu.

Hedeflerinin yaptıkları hizmetlerle ilçe halkının gönüllerinde yer almak olduğunu söyleyen Başkan Çalışkan, “Seçim kampanyalarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘belediye işi gönül işi' sözü üzerine oluşturduk. Biz tüm hizmet ve çalışmalarımızı bu söz üzerinden yapacak, yorulmayacağız, aşkla, gayretle çalışacağız inşallah” diye konuştu.