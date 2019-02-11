Başkan Çalışkan, bakan yardımcılarına alt yapı ve yol sorunlarını aktardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Ömer Fatih Sayan'ı ziyaret eden Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin alt yapı ve yol sorunlarını iletti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına alt yapı çalışmaları sonucu bozulan ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklar ile yeni yapılacak olan çevre yoluyla alakalı hazırladıkları projeleri teslim ettiklerini belirterek,” Ayrıca göçük oluşan Tavşanlı yolu, Çavdarhisar, Simav yollarını yapımı ve daha önce programa alınan Hisarcık-Gediz yolunun ihale süreciyle ilgili hassasiyet ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Bakan Yardımcılarımızdan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceği, çalışma planın hazır olduğu, en kısa zamanda sağlıklı bir çalışmaların başlayacağı taahhüdünü aldık. Gösterdikleri misafirperverlik ve alakalarından dolayı Bakan Yardımcılarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.