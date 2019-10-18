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Başkan Çalışkan: "Bor ihtisas bölgesi için 2 bin dönüm arazi vermeye hazırız"

Kütahya 2.

İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bölgelerinde bor ihtisas bölgesi kurulması için 2 bin dönüm arazi vereceklerini ifade etti.


Kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş adamlarının katıldığı Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan gerçekleştirilen 2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın ana gündem maddesi bor madeni oldu


Toplantıda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Bor'un Başkenti Hisarcık ve Emet ilçeleridir. Eti Maden İşletmesinin bölgemize bugüne kadar yaptığı yatırımlardan memnunuz. Ancak bor madeni ve elementlerinin tanıtımı konusunda Kütahya olarak bir yere varamadığımız kanısındayım. Bu nedenle bölgemize Bor İhtisas Bölgesi kurulmasını istiyoruz. Bölgemizde Bor İhtisas Bölgesi kurulması için 2 Bin dönüm arazi vermeye hazırız. İlçemize ve bölgemize yapılacak bütün yatırım projelerine Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak her türlü desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın "diye konuştu.

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