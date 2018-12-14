Başkan Çalışkan, çocuklara verdiği oyun parkı sözünü yerine getirdi

Sınıf öğrencilerine verdiği okul bahçesine oyun parkı sözünü yerine getirdi.

Bir süre önce Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Şevket Şen ve Ali Sevinç ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret eden 3. Sınıf öğrencileri okul bahçelerine oyun parkı yapılması için dilekçe vermişlerdi. Öğrencilerin dilekçesini inceleyen Başkan Çalışkan, oyun parkı istekleriyle yakından ilgileneceğini söylemişti.

Eğitime verdiği destekleri sürdürmeye devam eden Hisarcık Belediyesi Atatürk İlkokulu bahçesinde ana sınıfı önüne oyun parkı kurulumu gerçekleştirdi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, okul bahçelerine oyun parkı kazandıran ve okulun her türlü sorununda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür etti. (MA-EFE)