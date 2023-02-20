Başkan Çalışkan, deprem bölgesinde

Deprem bölgesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte vatandaşlarla beraber olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Halkımızın yardımlarını Hatay, Antakya, İskenderun, Gaziantep, Nurdağı, Malatya, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Adana, Ceyhan ve Osmaniye'ye ulaştırarak çalışmalara yardımcı olduk. Ayrıca Hatay Koordinasyon Merkezimizde AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay'ın başkanlığında Kütahyalı gönüllülerimizle birlikte yardım faaliyetlerine katıldık. Yaşanan onca acıya rağmen umut dolu gözlerle bizleri misafir eden depremzedelerimizin çadırlarını ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın acılarını biraz olsun hafifletmek ve yaralarını sarmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek yapmış olduğu çalışmalara katkı sağladık. Aziz milletimiz devletiyle tek vücut el ele bütün yaralar elhamdülillah sarılıyor. Bizlerde depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz. En kısa sürede bu kötü günlerinde üstesinden gelerek güzel günlere kavuşacağız. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin. Devletimizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah” dedi.