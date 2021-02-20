Başkan Çalışkan, engelli vatandaşın kedi evi isteğini geri çevirmedi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Simav ilçesi Çitgöl beldesinde oturan engelli Halit Şengül'ün kedi evi isteğini yerine getirdi.

Önceki yıllarda Hisarcık ilçesinde bir süre sigortacılık yapan halen Simav'ın Çitgöl beldesinde ikamet eden eski futbol hakemlerinden engelli Halit Şengül, bakımını üstlendiği sokak kedileri için Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'dan kedi evi istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Halit Şengül'e belediyenin eski araba lastiklerinden imal ettiği kedi evi ile çeşitli hediyeler gönderdi.

Gönderdiği kedi evi ve hediyeler için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür eden engelli Halit Şengül, ”Daha önce ikamet ettiğim Hisarcık ilçesinde belediyenin mahallelere araba lastiğinden yapılma kedi evi bıraktığını öğrendim. Bende Başkanımdan telefonla evimin önünde bakımını yaptığım sokak kedileri için kedi evi istedim. Başkanım sağ olsun beni kırmadı ve talebimi yerine getirdi. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.