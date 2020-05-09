Başkan Çalışkan: “Geleneksel değerleri yaşatıyoruz”

Daha modern, daha güzel ve yaşanabilir bir Hisarcık için hazırladıkları projeleri sırası ile biri bir hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalışkan,” İlçe tarihimizde önemli yere sahip geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde halen çeşitli mahallelerde daha önceki yıllarda hizmete girmiş ve yeni hizmete girecek olan toplam 15 taş fırın ve 12 çamaşırlık bulunmaktadır. Şu an mahallerimizde ekmek fırını, çamaşırlık yapımı, bakım ve tadilat çalışmaları devam etmekte olup, Ramazan Bayramına kadar halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.