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Başkan Çalışkan: “Hisarcık-Gediz kara yolu yapımı en kısa sürede ihaleye çıkarılmalı”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin Ege Bölgesi ile bağlantısını sağlayan Hisarcık-Gediz Kara yolunun en kısa sürede ihaleye çıkarılması istedi.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ile bir araya gelerek bu yıl ilçeye yapılacak olan proje ve yatırımlarla ilgili konuları görüşüp fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Daha önce yatırım programına alınmış olup, şu anda ihale aşamasında bulunan ilçemizin Ege Bölgesi ile bağlantısını sağlayan Hisarcık-Gediz Kara yolunun da en kısa sürede ihaleye çıkarılması için Hisarcık Belediye Başkanlığımız ve Hisarcık Ak Parti İlçe Başkanlığımız ile birlikte bu konunun takibi aşamasında çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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