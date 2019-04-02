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Başkan Çalışkan: İlçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkanlığı’na seçilen Fatih Çalışkan, halktan aldıkları güçle hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Çalışkan, halktan aldıkları güçle hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.


En yakın rakibine 887 oy fark atarak tekrar 2 bin 33 oyla yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Çalışkan, “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Çalışkan,” Bugünden itibaren ikinci kez bize oy veren, vermeyen herkesin Belediye Başkanı olmaya devam edeceğim. Halkımızdan aldığımız güçle hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu dönemde de yine gözümüz, kulağımız, gönlümüz halkımızda olacak. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet aşkıyla hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Seçim çalışmaları boyunca şahsıma ve partime destek ve teveccühlerini esirgemeyen tüm halkımız başta olmak üzere, İlçe Başkanımıza ve yönetimine, Gençlik ve Kadın Kollarımıza, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclisi Üyelerine, sandık kurullarımızda görevli üyelerimiz ve müşahitlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve üyelerine, esnaflarımıza, çalışanlarımıza ve maddi manevi yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza, bizlere oy veren vermeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hem ülkemize hem de hepimizin ortak değeri ve önceliği olan Hisarcık'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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