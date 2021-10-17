İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara lokum dağıttı.


Kapalı pazar yerinde ve ilçe merkezindeki vatandaşlara kandil lokumu dağıtıp, kandillerini kutlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Mevlit Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi


Vatandaşlar, Belediyenin lokum ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemize ve Başkanımız Fatih Çalışkan'a dini değerlerimizi hatırlatan etkinliklerinden dolayı teşekkür ederiz” dediler.

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