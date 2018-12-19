Başkan Çalışkan, kısa metrajlı film ekibini plaketle ödüllendirdi

Başkan Fatih Çalışkan, Halk Eğitim Merkezi tarafından işitme engelliler için farkındalık oluşturmak ve topluma mesaj vermek amacıyla çekimi gerçekleştirilen Meslek Yüksek Okulunu kazanan ve insanlarla anlaşamama kaygısı taşıyan işitme engelli bir üniversite öğrencisinin başından geçen olayların anlatıldığı işaret diliyle çekilen kısa metrajlı film ekibi elemanlarıyla Esire Termal Turizm Restoranında yemekte bir araya geldi.

Başkan Çalışkan, toplumun içinde engelli bireylerinde olduğuna dikkat çekmek, onların karşılaştıkları olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla çekimi gerçekleştirilen filmin ilçe tanıtımına da katkı sağladığına vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Çalışkan, daha sonra film ekibi adına filmin başrol oyuncusu Hisarcık Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Özlem Balcı'ya plaket takdim etti.

Gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Başkan Çalışkan'a teşekkür eden üniversite öğrencisi Özlem Balcı,” Engelli bireylerimizin yaşadıklarını anlayabilmek çok güzel bir şey. Filmin hastanedeki çekim sahnesinde gerçekten ağladım. Allah öyle kardeşlerimize her zaman yardımcı olabilmeyi bizlere nasip eder inşallah” diye konuştu.(MA-EFE)