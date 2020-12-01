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Başkan Çalışkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe nüfusuna katkı sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.


Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”İlçemiz Mahalle Muhtarlarıyla Belediye Başkanlığımızda toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla mahallelerimizde yaşayıp ancak ikametgahları ilçemizde olmayan vatandaşlarımızın ikametgah adreslerini ilçemize getirmeleri, ilçe nüfusuna katkı sağlamaları konusunda ve altyapısı biten mahallelerimizin üst yapı işlerinde yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımıza mahallelerimizde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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