Başkan Çalışkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”İlçemiz Mahalle Muhtarlarıyla Belediye Başkanlığımızda toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla mahallelerimizde yaşayıp ancak ikametgahları ilçemizde olmayan vatandaşlarımızın ikametgah adreslerini ilçemize getirmeleri, ilçe nüfusuna katkı sağlamaları konusunda ve altyapısı biten mahallelerimizin üst yapı işlerinde yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımıza mahallelerimizde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.