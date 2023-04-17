İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çalışkan, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.


Pazaryeri ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, "AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Çümen, ana kademe yönetimimiz, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerimiz, Gençlik Kolları Başkanımız, gençlerimiz, Kadın kolları Başkanımız ile birlikte kapalı pazar yerinde pazarcı esnafını vatandaşlarımızı ziyaret ederek kandillerini kutlayıp, sorunlarını dinledik. Milletimizle birlikte el ele, gönül gönüle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edeceğiz. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

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