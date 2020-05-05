Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokakta karantina uygulamasının başladığı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, vatandaşlardan resmi olmayan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.

Başkan Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada; 3 Mayıs tarihinden itibaren ilçede tespit edilen Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Şehitler Mahallesinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121, sokaklarda yaşayanların 14 gün süreyle 17 Mayıs 2020 Pazar saat 14.00'e kadar hanelerinden zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkmasının sınırlandırılarak karantina uygulanmasının başlatıldığını ifade etti.

Halktan bazı sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz yazı ve yorumlara itibar etmeden, panik yapmadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşamlarına devam etmelerini, sadece resmi açıklamaları dikkate almalarını isteyen Çalışkan, “ Pozitif vaka tespit edilen vatandaşlarımız hastanede, temas çevresi ise evlerinde karantina altındadır. Bu kararlar salgının daha fazla yayılmaması için alınmış olan tedbirlerdir. Rehavete kapılmadan, panik yapmadan alınan kararlara da uyarak bu hastalığın üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.