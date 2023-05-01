Başkan Çalışkan, sandık görevlileriyle bir araya geldi

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında görev yapacak partililerle Belediye Düğün Salonunda toplantı düzenledi.

14 Mayıs seçimleri için sandık görevlilerine çeşitli uyarılarda bulunan Başkan Çalışkan, “ Davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti Hisarcık olarak sandık görevlilerimiz ile toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı için biz hazırız, Hisarcık hazır. Doğru adımlarla yola devam” dedi.