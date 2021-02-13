Başkan Çalışkan'dan, 3 aylar mesajı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan üç ayların başlangıcı olan mübarek gecenin Türk İslam Alemi'ne, Türk Milleti'ne, ilçe halkına huzur, mutluluk ve hoşgörü getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi,” Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Ayrıca üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri, hatalarımızdan ders çıkarma, günahlarımızdan arınma fırsatı bulacağımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz mübarek gecelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik eder; bu mübarek günlerin Türk İslam Alemi'ne, Türk Milleti'ne, ilçe halkına huzur, mutluluk ve hoşgörü getirmesini dilerim” dedi.