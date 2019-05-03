Başkan Çalışkan'dan Belediye Meclis üyelerine plaket

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eski Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından plaketle onurlandırıldı.

Belediye Meclis Mayıs ayı toplantısını Esire Termal Turizm Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin 2018 yılı bütçe ve muhasebe kesin hesabı müzakere edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra eski ve yeni Meclis Üyeleri Esire Termal Turizm Merkezinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası 2014- 2019 yılları arasında Belediye Meclisinde görev yapan Meclis üyelerine düzenlenen törenle yaptıkları başarılı ve uyumlu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından plaket verildi.

Başkan Fatih Çalışkan, yemek sonrası yaptığı konuşmada, davete katılan Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek," Bizim amacımız birlik beraberlik çerçevesinde ilçemize hizmet etmek, ekonomik anlamda katma değer kazandırmak. Geçmişte benimle birlikte çalışan değerli Meclis üyelerine, Hisarcık için aldığımız kararlarda bizlere destek veren kendi arkadaşlarıma ve muhalefetteki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yeni dönemde inşallah yeni meclis üyesi arkadaşlarla Hisarcık'ın 5 yılına damga vuracak çalışmalara imza atmak için canla başla çalışacağız” dedi.