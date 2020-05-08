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Başkan, Canlı Hayvan Pazarı'nı inceledi

Belediye Başkanı Alim Işık, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Alim Işık, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.


Ziyarette Canlı Hayvan Pazarı girişine Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri için inşa edilen hizmet binasını gezen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bina hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Daha sonra Canlı Hayvan Pazarı içerisinde bulunan kesimhane, sosyal tesis ve padokları da inceleyen Başkan Işık, pazarın kapalı olduğu bu süreçte, vatandaşların en iyi hizmeti sunacak yenilikleri yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

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