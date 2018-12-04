Başkan Cavit Erdoğan: Unutmayalım ki her sağlıklı kişi bir engelli adayıdır

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.

Başkan Cavit Erdoğan mesajında, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse Devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmek dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, yaşam mutluluklarının arttığı, engellerinin ortadan kalktığı sağlıklı günler diliyorum. Unutmayalım ki her sağlıklı kişi bir engelli adayıdır.” dedi.(MB-EFE)