Başkan Çetinbaş'tan CHP'li Kumdalı'ya: "Sen kim oluyorsun, haddini bil"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, CHP'li Kütahya Belediye Meclisi üyesi Ruhsen Kumdalı'yı sert sözlerle eleştirdi.

Çetinbaş, Kumdalı'nın, Kütahya Belediye Meclisi'nin 5. Olağan Meclis Toplantısı'nda sunduğu teklifin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sen kim oluyorsun, haddini bil" dedi.

Milletin değerleri ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Başkan Çetinbaş, "Sayın Ruhsen Kumdalı, biz bu oyunları çok gördük. Çocukların cinsel istismara uğradığı yalanıyla bu milletin paralarıyla kurulmuş vakıfların, derneklerin, o çocuklarının eğitimlerinin yapıldığı yurtların bir tek tuğlasına zarar verilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sen birtakım cemiyetlerin, cemaatlerin hizmet verdiği, gönüllülük esasıyla bu milletin çocukları okusun, artık hiç kimse senin ağa babaların gibi onlara göbeğini kaşıyan adam demesin, artık hiç kimse onları hakir görmesin, dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olur mu demesin, artık hiç kimse onlara cahil köylü demesin, kendi inançlarına göre Anadolu topraklarının gerçek sahibi olarak yaşasınlar diye işte bu yurtlar diyanet vakıflarımızla entegreli bir şekilde, hem milli eğitim bakanlığımızın hem de diyanet işleri başkanlığımızın kontrolünde devam ediyor. Sen bu yurtlara laf edeceğine daha geçen gün Barış Pınarı Harekatı'na kasten 24. dönem milletvekilinizin 'PYD terör örgütü değildir' deme gafletine düşüp HDP'ye çanak tutan milletvekiline hesap sor. Sen bu milletin ayırdığı paralarla kurduğu kuran kurslarını denetim bahanesiyle kapatmaya kalkacağına twit atarak 'Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temelidir ama her sabah kulağıma kulağıma bağırmasa artık' diyen, bir başka twitinde 'Hayatta en nefret ettiğim söz şehitler ölmez, vatan bölünmez sözüdür' diye gaflette bulunan parti meclisi üyen Sera Kadıgil'in hesabını sor. Sen bu milletin diniyle, diyanetiyle uğraşacağına PKK ile iş tutup İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hesabını sor. Sen önce haddini bil. İşte biz böyle adamlar bu milletin değerleriyle oynamasın, milletimizin çocuklarının geleceğiyle oynamasın diye siyaset yapıyoruz. Kaliteli bir belediye meclisimiz var, her ay grup toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye meclisinde arkadaşlarımız ilgili konularla değerlendirmelerini ortaya koyuyorlar. Cumhur ittifakı kapsamında Kütahya belediyemizin, şehrimizin her alanında yapacağı faaliyetlerin en önemli destekçisi ve AK Partimizin başka il başkanlığımız olmak üzere bunun en önemli teminatı olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

"BELEDİYE MECLİSİ, GRUBUMUZUN VE TEŞKİLATIMIZIN TAKİBİNDEDİR"

AK Parti'nin alternatifinin olmadığını dile getiren Başkan Çetinbaş, "Gerek ortaya koyduğu faaliyetler, gerek Belediye şirketlerinde yapılan uygulamalar ve bunların yansımaları Belediye Meclisi grubumuzun ve teşkilatımızın takibindedir. Burada esas çare elde edilecek mesele Kütahya'mızın ta kendisidir. İnşallah bugün, yarın önümüzdeki dönemin tamamında Kütahya'nın faydasına olan işlerde onlarla birlikte olacağımızın bilinmesini ifade etmek isterim. Bu önemli, takip etmek, değerlendirmek kaliteyi bu manada yükseltmek adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Siyaset yapan adamın en önemli özelliği nedir? İyi niyetli olmak. Siyasette iyi niyet nasıl olur? Örneğin bir ihale yapıyorsunuz, bu ihaleyi öyle hazırlayayım ki! o alsın, şu alsın demeden. Bu yönetmeliği öyle koyayım ki, ona yarasın, buna yarasın demeden beytülmalın önemine dikkat ederek ihale yapın. Sonra yanına alacağı adamı, efendim kendi iştirakiyle olan şirkete eski ilçe başkanını yerleştireyim. Onun yanına onun yardımcısını yerleştireyim demeden o ilgili şirkette ve işletmede en iyi hizmeti kim yapar diyen adam iyi niyetli siyasetçi ve yöneticidir. Başka eşini, oğlunu, kızın, akrabalarını kendi çalıştığı siyaset sahasına sokmadan, ailesini ayrı tutup siyasetini ayrı, ailesini ayrı tutup aldığı görevin sorumluluğunu ayrı tutan siyasetçi iyi niyetli siyasetçidir. Başarının anahtarı iyi niyetli olmaktan geçer. Bugün birisi bir organizasyon yapıyor, sivil toplum kuruluşu veya devlet teşekkülü. Kim destek olacak? Esnaf versin efendim. Şehrin futbol takımına destek yapılacak. Kim yapacak? Esnaf versin efendim. Hayır kurumları, kuran kursları bir iş yapacak. Esnaf versin efendim.Kermes yapılacak, üniversite öğrencileri desteklenecek. Esnaf versin efendim. Bu nedenle esnafın hakkını zayi etmeden siyaset yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bugün belirli mülkiyetler belirli kıymetlere gelmiş olabilir. Mevzuat ve yönetmelik hazretleri esnafın kafasına balyoz gibi düşmüş olabilir. Ama iyi siyasetçi o balyozu oradan kaldırıp, kafayı pansuman eden adamdır. Biz AK Partili siyasetçiler olarak milletvekillerimiz ile birlikte konuyu takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. AK Parti bu milletle beraberdir. AK Partinin bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu kısacık dönemde belki ilk defa meclise giren CHP'nin hali ortada. Başka siyasi partilerin hali ortada. İşte böyle siyaseti kendi değerleri için yapan adamlara meydan kalmasın diye ayağa kalkın, kim ayrılırsa ayrılsın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikametten zerre ayrılmayın" ifadelerini kullandı.