Başkan Ceyhun: "28 Şubat millet iradesine, değerlerine ve inancına yapılan bir darbedir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 28 Şubat'ın, millet iradesine, değerlerine ve inancına yapılan bir darbe olduğunu ifade etti.

Darbelerin, insanlık onurunu zedeleyen, milletin iradesini hiçe sayan, işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve baskılarla sürdürülen mekanizmalar olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “ Hangi ülkede ve hangi sebeple olursa olsun yapıldıkları yerlere huzur ve güven getirmemişlerdir. Sözde “irtica tehdidi” ile 28 Şubat anti-demokratik MGK kararları alınmış, dönemin iktidarına darbe vurulmuştu. Devamında ise zulüm hüküm sürecek gözyaşı akacak bir süreç başlamıştı. Darbeyle birlikte başörtülü kızlar üniversitelere giremez oldu, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. İkna odaları kurularak inançlarından vazgeçmeleri yönünde psikolojik baskıya maruz kaldılar. Katsayı adaletsizliği nedeniyle yine gençlerin istedikleri okulda eğitim alamamalarının önü kapanmış oldu. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi. “Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirildi” dedi.

“28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' yapmaya çalıştılar”

28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” yapmaya çalıştıklarını söyleyen Ceyhun, "Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Son olarak da 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizin inancı ve feraseti ile darbelere son bir darbe daha vurulmuş oldu. AK Parti olarak, bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. AK Parti olarak, geçmişten aldığımız birikimle, yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyor, 19 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz “ diye konuştu.