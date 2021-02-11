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Başkan Ceyhun: ''97 bin 273 dekarlık tarım arazisini daha suyla buluşturuyoruz''

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Beşkarış Barajı’nın 3.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Beşkarış Barajı'nın 3. etap basınçlı borulu sulama hattı ve sanat yapıları ihalesinin 8 Mart 2021 tarihinde yapılacağı bildirildi.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, ''31 bin 20 dekarlık arazinin suyla buluşmasını hedefleyen proje ile Alibeyköy, Aykırıkçı, Kuyucak ve Pusan köylerimizin topraklarının tarımsal alanda daha verimli ve bereketli olması sağlanacak. Beşkarış Barajı'nın tamamlanan 1. etabı ile 23 bin dekar alan, bu sene faaliyete geçecek 2. etap ile 43 bin 273 dekar alan ve ihalesi yapılacak 3. etap ile 31 bin dekar olmak üzere toplamda 97 bin 273 dekar tarım arazimizi suyla buluşturuyoruz. Kütahya'mıza hayırlı olsun'' dedi.

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