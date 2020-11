Başkan Ceyhun: ”İnandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz”

yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanının liderliğinde inandıkları yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ettiklerini ifade etti.

Sebahattin Ceyhun, mesajının başında İzmir'de meydana gelen deprem felaketine değinerek,” Öncelikle İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye gibi günlerdir yüreğimiz İzmir'de atıyor. Dün Elif, Bugün Ayda İki Umut, hayata tutunan iki küçük yavrumuz. Bunları bize yaşatan Rabbimize hamdolsun. Arama, kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına şükran borçluyuz. Kütahya olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimiz gerekli tüm çalışma ve planlamaları yaparak İzmir'deki vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyor” dedi.

“Milletimiz 18 yılda her zaman arkamızda durdu ve bizi iktidara taşıdı”

Mesajında milletin iktidara gelişinin 18 yılı. 3 Kasım tarihinin sadece AK Parti için değil, Türkiye için bir yeniden başlangıcın tarihi olduğunu söyleyen Ceyhun, "3 Kasım 2002'de ortaya çıkan sonuçla aziz milletimiz siyasi iktidarsızlığa, ekonomik buhrana ve kötü gidişe dur demiş, AK Partimizi bağrına basmıştır. Milletimiz geride bıraktığımız 18 yılda her zaman arkamızda durdu ve bizi iktidara taşıdı. Kütahya'mız da her seçimden AK Parti'ye en büyük desteği veren illerin başında geldi. İlk seçimlerde Türkiye'de en yüksek oy oranı ile verilen destek devam eden yıllarda daha da artarak devam etti. 2002 yılından bu yana ülkemiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta şaha kalkmış, önceki dönemlerde hayal bile edilemeyen dev projeler bir bir hayata geçmiştir. Her alanda yapılan yatırımlarla ülkemizin âdeta çehresi değişmiş, geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmemizin önü açılmıştır. Uluslararası arenada kendine biçilen rolü reddeden Türkiye, bölgesi için hatta tüm dünya için önemli bir güç haline gelmiştir. Savunma sanayisini millileştiren, mavi vatan kabul edilen Karadeniz ve Akdeniz'de enerji haklarını savunan ve Dünya 5'ten büyüktür diyebilen Türkiye, artık dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar ilimizde de birçok alanda yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu günkü büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri ise 3 Kasım 2002 tarihinde atılmış ve bu tarih Türk siyasi hayatına bir mihenk taşı olarak kaydedilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidara gelişimizin 18. yılında daha büyük hedeflere yelken açtık. Geçip giden 18 yıl heyecanımızı azaltmadı. Aksine, ilk günkü ruhla, coşkuyla, azim ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inandığımız yolda 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz. Bunu yaşatan aziz milletimize ve kıymetli hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.