İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ceyhun: "Korona tedbirlerine mutlaka uyalım"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Koron virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

Ceyhun, pazar esnafını ziyaret ederek, işlerinden kolaylıklar diledi.


Esnafların tezgahlarını tek tek gezip bol kazançlar dileyen Ceyhun, "Semt pazarındaki sebze ve köy esnaflarımızı ziyaret edip hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık. Esnaflarımıza hayırlı işler bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.


Ceyhun ve parti yöneticileri, pazar alış verişi yapan vatandaşlarla bilgi alış verişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.