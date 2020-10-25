Başkan Ceyhun: "Kütahya ve ilçeleri için 17'si uzman toplam 27 doktor kadrosu açıldı"

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, talepleri doğrultusunda Kütahya için 17'si uzman olmak üzere toplam 27 doktor kadrosu açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” 95.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında taleplerimiz doğrultusunda Kütahya'mız için 17'si Uzman olmak üzere toplam 27 Doktor kadrosu açılmıştır, ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan kura çekimi ile il genelinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil tıp ile ruh sağlığı ve hastalıkları alanlarında 2 uzman doktor ataması yapılacağını ifade eden Sebahattin Ceyhun, ”Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanemize, acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında 4 uzman, 3 pratisyen hekim ile Simav İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere bir pratisyen hekim atanacak. Gediz Devlet Hastanemize, çocuk sağlığı ve hastalıkları, radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları alanlarında 3 uzman doktor ataması yapılacak. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanemize, kardiyoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanlarında 4 uzman ile Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 3 pratisyen hekim atanacak. Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanemize, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi ile iç hastalıkları alanında 3 uzman doktor atanacak. Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemize fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında bir uzman, Altıntaş ve Domaniç devlet hastanelerimizde görevlendirilmek üzere 2 pratisyen hekim ile Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezine 1 pratisyen hekim ataması yapılacak. Arif bir gönülde hizmet, bir yorgunluk değil, bilakis lezzet ve huzur vesilesidir. Dün, bugün olduğu gibi yarın ve her daim necip milletimize hizmet için varız” diye konuştu.

Ceyhun, bir süre önce Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek, kentin sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi alış verişinde bulunduklarını anımsattı.