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Başkan Ceyhun: “Kütahya'daki OSB'lerde 14 bin 405 işçi istihdam ediyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, il ve ilçelerdeki Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan toplam 153 fabrikada 14 bin 405 işçinin istihdam ettiğini belirtti.


Kütahya'da istihdama yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "1.Organize Sanayi Bölgesinde 80 fabrikada 9 bin 100 işçi, 2. Organize Sanayi Bölgesinde 32 fabrikada bin 246 işçi, Tavşanlı Organize Sanayi bölgesinde 17 fabrikada 3 bin 35 İşçi, Gediz Organize Sanayi Bölgesinde 24 fabrikada bin 24 işçi hemşerimiz istihdam etmektedir. Altıntaş ilçemizde çalışmaları son aşamaya gelen Zafer OSB, Simav İlçemize kurulacak olan Sera OSB ayrıca diğer bölgelerimizde faaliyette olan Organize Sanayi Bölgelerine gelen yoğun taleplerle birlikte on binlerce hemşerimizi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi.

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