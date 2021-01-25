Başkan Ceyhun: "Kütahya'nın hayrına ne varsa bir ve beraberiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ile birlikte, MHP Kütahya İl Başkanı A. Selçuk Alıç'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Cumhur ittifakının ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Cumhur ittifakın ruhunu yaşatıyoruz. Kütahya'nın hayrına olan her şeyde birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. MHP Kütahya İl Başkanı A. Selçuk Alıç'a bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı A. Selçuk Alıç, Cumhur İttifakın en iyi şekilde devam ettiğini ve zarar gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.