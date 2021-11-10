Başkan Ceyhun: "Memleketimizin her karış toprağı ayrı bir güzel”

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında yapılan taş konak evleri görenleri hayran bırakıyor.

Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav'da ziyaret ve incelemelerde bulunarak Gölcük Yaylası için, "Her karış toprağı ayrı bir güzel olan memleketimizin eşsiz mekanlarından biri" ifadelerini kullandı.

Başkan Ceyhun, “Simav Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle bu eşsiz mekanda yapımı tamamlanan Gölcük taş konak sosyal tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Sırtını yemyeşil Simav ormanlarına dayayan, pencerelerini masmavi Gölcük göletine açan taş konak evleri, 60 metrekare modern bir alana sahip. 15 taş konağın 11 tanesi 15 Kasım'da, tamamı ise 1 Ocak 2022'de hizmet vermeye başlayacak. Gölcük taş konak tesisleri, doğa turizminde misafirlerimize hizmet verecek” dedi.