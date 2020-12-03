Başkan Ceyhun: “Sağlam bir altyapı, konforlu ulaşım için çalışıyoruz”

“Milletin Partisi AK Parti'de hizmetin sınırı yok” diyen Başkan Ceyhun,” İl Özel İdaremiz tarafından yol yapım ve onarım çalışmaları memleketimizin farklı noktalarında devam ediyor. Tamamlanan yeni yollar, halkımızın hizmetine sunuluyor. Tavşanlı İlçesi Deliktaş Demirbilek ileti yolu 3,5 kilometrede tamamlanan ve Yörgüç köyü 4 kilometrede hizmete sunulan sıcak asfalt çalışmalarını, Kayaköy çevre düzenlemesi ve köy içi yol çalışmalarını inceledik. TKİ tarafından kamulaştırma kararı alınan Bozbelen ve Yörgüç köyümüzü ziyaret ederek hemşerilerimiz ile hasbihal ettik. Sağlam bir altyapı ve konforlu ulaşım için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.