Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"

İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, ”Kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanan, 180 bin 96 metrekare alana oturan 79 yoğun bakım odası, 20 ameliyathane ve 197 poliklinik sayısı ile halkımızın hizmetine girecek olan Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda ilk hastalarını almaya başlayacaktır. Her şey güzel memleketimiz Kütahya'mız için” dedi.