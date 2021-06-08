Başkan Ceyhun: ''Vatandaşlarımızı Altıntaş'ta bulunan güzellikleri görmeye davet ediyorum''

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde bulunan Nilüfer Deresi ve tarihi Çakırsaz Hanı'nın bölge tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Altıntaş ilçe ziyaretimizde Nilüfer deresine ve Çakırsaz hanına uğradık. Nilüfer deresi Altıntaş Meslek Yüksek Okulu'nun çok yakınında. Türkiye'de ve dünyada sayılı doğal Nilüfer derelerinden bir tanesi. Gerçekten görülmesi gereken bir güzellik. Çevresinde yapacağımız çalışmalarla daha da güzel olacak. Çakırsaz köyünde bulunan Çakırsaz Hanı Selçuklu döneminde inşâ edilmiş, Germiyan Beyliği ve Osmanlı döneminden günümüze kadar mimari özelliklerini hiç kaybetmeden gelebilmiş. Afyon-Kütahya yoluna çok yakın bir konumda bulunan yapı pandemi sonrası yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşayacak. Kütahya her anlamda bir cennet gerçekten. Kütahya'lı vatandaşlarımızı da bu güzellikleri görmeye davet ediyorum'' dedi.