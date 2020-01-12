Başkan Ceyhun ve milletvekillerinden 'İstişare ve değerlendirme' toplantısı

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhan ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel, Kütahya ile ilgili meseleleri, iletilen talepleri ve gündemdeki siyasi konuları ele almak üzere 'İstişare ve değerlendirme' toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti milletvekilleri olarak il başkanımız ile birlikte ilimizle ilgili meseleleri, kıymetli hemşehrilerimiz tarafından iletilen talepleri ve gündemde ki siyasi konuları ele aldığımız istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.Gerekli yükümlülüklerini henüz yerine getirmediği için faaliyetleri durdurulan Termik Santralleriyle ilgili takip ve çalışmalarımız devam etmektedir. Burada çalışan işçilerimizin ve ailelerinin mağdur olmaması bizim temel önceliğimizdir. Termik santrallerin çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılması için firmanın yerine getirmesi gereken yükümlülükler, hem firma yetkililerince hem de tarafımızca takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ve firma yetkilileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, hiçbir işçinin iş akdinin,Termik santrallerin faaliyetinin durduğu süre içerisinde feshedilmeyeceği konusunda mutabık kalınmıştır. Firmanın faaliyetlerinin durması nedeniyle, firma çalışanları, santraller yeniden faaliyete geçene kadar cretli' izne çıkarılmıştır. İşçilerin 'ücretsiz'” izne çıkarıldığı yönündeki haberler ve muhalefetin ortaya koyduğu tezvirat konuyu olumsuz bir mecraya taşımaktadır. Kimse kendi çıkarları doğrultusunda kargaşa oluşturmak, bilgi kirliliği yayarak bundan faydalanmak hevesine düşmesin. Sonuçlarını düşünmeden söyledikleri sözlerle vatandaşlarımız ve işçilerimizi üzüntüye sevk edenlere itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Muhalefet eğer gerçekten iyi niyetli ise, kendilerini çözüm odaklı yaptığımız çalışmalara katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde, bir mağduriyetle karşılaşan tüm işçilerimiz gerek bizlerle, gerekse il başkanımızla irtibata geçerek konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunabilir. Kütahyalı hemşehrilerimiz ve çalışanlarımız müsterih olsunlar. Bu sorunu hayırlı bir şekilde neticelendirmek ve nihayete erdirmek için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.