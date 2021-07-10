Başkan Ceyhun'dan Gölcük ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanına ziyarette bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, asırlık çam ağaçlarıyla kaplı, mis kokulu lavanta bahçesiyle süslenen doğa harikası turizmin saklı cennetine hayran kaldığını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun “Eşsiz doğa güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan, Simav'ın Gölcük yaylası mesire alanındaki taş konak evlerini ziyaret ettik. AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belediye Başkanı Adil Biçer, Teşkilat Başkanı Osman Zeybek ile birlikte, Gölcük mesire alanına yaptığımız ziyarette, muhteşem asırlık çam ağaçlarının gölgesinde, eşsiz göl manzarası ve lavanta bahçelerinin mis kokusu yanında yapılan taş konak evleri, ayrıca krater gölü çevresindeki yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolu, ilimizin ve ülkemizin doğa turizmi için önemli bir kazanç olacak” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiğini belirtti