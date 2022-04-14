Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

Şaphane ziyareti hakkında bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Şaphane Koordinatörümüz Ahmet Karabulut, İlçe Başkanımız Hasan Basri Mete ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla Şaphane ilçemizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ettik. Ayrıca Restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik” dedi.