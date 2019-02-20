Başkan Daşhan: Şaphane'mize müjdeler vermeye devam edeceğiz

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapımına başlanan' 'Entegre Sağlık Kompleksi'' inşaatında Belediye Başkanı Rasim Daşhan incelemelerde bulundu.

İçerisinde 4 hekimlik aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri İstasyonunun yer aldığı Entegre Sağlık Kompleksinin Şaphane ve bölge halkı için oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Daşhan, ''Entegre sağlık tesisimizin kaba inşaatı Allah'ın izniyle hatasız kazasız bitmiştir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilçemize hükümetimiz sayesinde çok önemli bir hizmetin verileceği bu bina kazandırılmış olacak. Entegre Sağlık Kompleksi'nin ilçemize kazandırılmasında destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlığımıza, AK Parti Milletvekillerimiz ve Ak Parti İl Başkanımıza, ilçemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Şaphane'miz için müjdeler vermeye devam edeceğiz inşallah'' diye konuştu.