Başkan Demirci: "Kaymakamımızla el ele verip halkımız için çalışacağız"

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Kaymakamlığına atanan Mehmet Soylu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Pazarlar Kaymakamlığına atanan Mehmet Soylu'ya Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Pazarlar Belediye Başkanı Demirci, kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Pazarlar ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Mehmet Soylu'ya aktardı. Pazarlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgiler de paylaşan Başkan Demirci, kaymakamlık ile el ele vererek Pazarlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Mehmet Soylu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Bilal Demirci'ye teşekkür etti.